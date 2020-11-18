Altınordu erteleme maçında 2 golle güldü

TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen maçta Altınordu, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Yusuf ve 45. dakikada Metehan kaydetti. Altınordu puanını 17'ye yükseltti. Bandırma 5 puanda kaldı.
FATMA URUK'TAN DÜNYA REKORU
Serbest dalışçı Fatma Uruk, "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Bu alanda bir önceki rekor ise 70 metre ile Türk sporcu Derya Can'a aitti. Meksika'daki Yucatan Yarımadası'ndaki denemesinde dünya rekoru kıran Uruk, bugün ise "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde rekor için dalacak.
RED BULL HALF COURT ŞAMPİYONUNU ARIYOR
Türkıye'nin en önemli sokak basketbol turnuvası Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali 5 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak. Alanında ülkenin en iyilerini karşılaştıracak turnuva sonunda Türkiye şampiyonu belli olacak. Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali'ne 16 takım yarışacak.
SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen yüksek tempolu idman, saat 11.30'da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
TEK İDMANLA MAÇA
Fenerbahçe'nin 7 A Milli ve bir genç futbolcusu kamplardan döner dönmez tek idmanla cumartesi günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak. Gençlerbirliği maçına çıkacak.