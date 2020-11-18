Altınordu erteleme maçında 2 golle güldü

FATMA URUK'TAN DÜNYA REKORU

Serbest dalışçı Fatma Uruk, "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Bu alanda bir önceki rekor ise 70 metre ile Türk sporcu Derya Can'a aitti. Meksika'daki Yucatan Yarımadası'ndaki denemesinde dünya rekoru kıran Uruk, bugün ise "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde rekor için dalacak.