Önceki gün resmen Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. İşte tecrübeli teknik adamın sözleri: "Duygusu, coşkusu, kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren, kazanma alışkanlığı yakalayan ama saha içindeki düzeni ve aklı olan takımı taraftarlara izlettireceğiz."
MEDYASI ÇOK SERT DEDİLER
"Trabzonspor'a gelirken, 'çok zor bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' diye hep ifade ettiler. Ancak ben de Karadeniz çocuğuyum. Tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyorum."
BİRÇOK TAKIMDAN TEKLİF ALDIM
"Bugün Trabzonpor'un başarısı için varım. Dingin denize değil Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım. Birçok teklif aldım. Ama Trabzon'dan teklif alınca sabaha kadar uyku uyuyamazsın."
BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR
"Bu şehrin futbola olan tutkusu, sevgisi, aşkı, tarihi ve geçmişi beni son derece heyecanlandırıyor. Bu bölgenin Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya olan aidiyet duygumu daha da güçlendiriyor."