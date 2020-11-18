Böylece Aslan Kayseri maçı öncesi önemli bir darbe yedi. Babel ve Omar'ın milli takımda Covid- 19'a yakalanmasının ardından Arda, Belhanda ve Okan Kocuk'un da testleri pozitif çıkınca 5 isim karantinaya alındı. Luyindama ve Etebo da milli takımda sakatlandı.