Galatasaray'da hasar büyük. Cimbom hem Covid-19 hem de sakatlık nedeniyle şokta. Cimbom'da 5 futbolcunun testi pozitif çıkarken iki oyuncu da sakatlandı.
Böylece Aslan Kayseri maçı öncesi önemli bir darbe yedi. Babel ve Omar'ın milli takımda Covid- 19'a yakalanmasının ardından Arda, Belhanda ve Okan Kocuk'un da testleri pozitif çıkınca 5 isim karantinaya alındı. Luyindama ve Etebo da milli takımda sakatlandı.
RYAN BABEL HOLLANDA'DA KALDI
BugünTürkiye'ye dönmesi beklenen Luyindama'nın son durumu yapılacak kontrol sonrası kesinlik kazanacak. Ancak Kongolu oyuncunun Kayseri maçında oynama ihtimalinin tahmin edilenden az olduğu öğrenildi. Etebo'nun durumu da belirsiz. Ülkesinde karantina altına alınan Babel ise mecburen Hollanda'da kalmak zorunda kaldı. Yaşanan bu olumsuzluklar Teknik Direktör Terim'i kara kara düşündürürken tecrübeli hocanın kadroda mecburi değişime gideceği ortaya çıktı.
VİRÜS CİMBOM'U FENA DAĞITTI
Galatasaray'da kol gezen virüs takımı teslim aldı. Son haftalarda performansı yükselmeye başlayan Belhanda da Covid-19 nedeniyle karantina altına alınmak zorunda kaldı.
CORONAVİRÜS ŞOKUNA RAĞMEN İDMANLARA ARA VERİLMEDİ
Galatasaray'da yaşanan coronavirüs şoku sonrası takımın dünkü idmanının iptal edileceği öne sürülse de Sarı- Kırmızılılar, çalışmalarına devam etti. Cimbom, Terim yönetiminde 1.5 saat çalıştı.