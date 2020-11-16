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    • Spor
    • 16.11.2020 Gazete
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    önünde ilk kez kazandık ’nde siftah yaptık! İşte bizim takım

    A Milli Futbol Takımı,  Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında  3-2 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren goller Kenan, Cengiz ve Cenk'ten gelirken Rusya'nın gollerini Denis Çerısev ve Daler Kuzyayev kaydetti.

    İşte bizim takım

    Milliler sonunda güldü, güldürdü. Ay-Yıldızlılar, Rusya'yı 3-2 yenerek UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk galibiyetini aldı. Milli Takım, Rusya önünde tarihinde ilk kez kazandı. 11. dakikada savunmadaki büyük hatamız sonrası Cheryshev golü attı: 0-1.

    CENK'İ İNDİRDİ VE KIZARDI
    24. dakikada gola giden Cenk Tosun'u indiren Semenov atıldı ve Ruslar 10 kişi kaldı. 26. dakikada beraberliği yakaladık. Caner Erkin soldan kesti, Kenan kafayı vurdu: 1-1.

    CENGİZ'DEN HARİKA PLASE
    32. dakikada öne geçtik. Cengiz Ünder sol ayağıyla uzak direk dibina harika bıraktı: 2-1. 46'da Mert yüzde yüz pozisyonda Ozdoev'e geçit vermedi. 50. dakikada penaltı kazandık.

    MERT GÜNOK'TAN GEÇİT YOK
    Cenk Tosun penaltıdan skoru 3-1 yaptı. 57'de Kuzyaev'in golüyle Ruslar farkı 2'ye indirdi: 3-2. 75'te Karavaev'in şutunu Mert çok iyi kurtardı ve Milliler 3 puana uzandı.

    LİDERLİK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR


    Uluslar Ligi'nde grubumuzda dün oynanan diğer maçta Macaristan evinde Sırbistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Milli Takımımız, gruptaki liderlik şanısını son maça taşadı. Ay-Yıldızlılar, çarşamba günü deplasmanda karşılayacağı Macaristan'ı yener, Sırbistan da son maçta Rusya'ya mağlup olmazsa Ay-Yıldızlılar, grubu lider tamamlayacak.
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    Haberler Spor Rusya önünde ilk kez kazandık Uluslar Ligi’nde siftah yaptık! İşte bizim takım