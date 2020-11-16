LİDERLİK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR



Uluslar Ligi'nde grubumuzda dün oynanan diğer maçta Macaristan evinde Sırbistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Milli Takımımız, gruptaki liderlik şanısını son maça taşadı. Ay-Yıldızlılar, çarşamba günü deplasmanda karşılayacağı Macaristan'ı yener, Sırbistan da son maçta Rusya'ya mağlup olmazsa Ay-Yıldızlılar, grubu lider tamamlayacak.