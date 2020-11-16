Milliler sonunda güldü, güldürdü. Ay-Yıldızlılar, Rusya'yı 3-2 yenerek UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk galibiyetini aldı. Milli Takım, Rusya önünde tarihinde ilk kez kazandı. 11. dakikada savunmadaki büyük hatamız sonrası Cheryshev golü attı: 0-1.
CENK'İ İNDİRDİ VE KIZARDI
24. dakikada gola giden Cenk Tosun'u indiren Semenov atıldı ve Ruslar 10 kişi kaldı. 26. dakikada beraberliği yakaladık. Caner Erkin soldan kesti, Kenan kafayı vurdu: 1-1.
CENGİZ'DEN HARİKA PLASE
32. dakikada öne geçtik. Cengiz Ünder sol ayağıyla uzak direk dibina harika bıraktı: 2-1. 46'da Mert yüzde yüz pozisyonda Ozdoev'e geçit vermedi. 50. dakikada penaltı kazandık.
MERT GÜNOK'TAN GEÇİT YOK
Cenk Tosun penaltıdan skoru 3-1 yaptı. 57'de Kuzyaev'in golüyle Ruslar farkı 2'ye indirdi: 3-2. 75'te Karavaev'in şutunu Mert çok iyi kurtardı ve Milliler 3 puana uzandı.
LİDERLİK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR
Uluslar Ligi'nde grubumuzda dün oynanan diğer maçta Macaristan evinde Sırbistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Milli Takımımız, gruptaki liderlik şanısını son maça taşadı. Ay-Yıldızlılar, çarşamba günü deplasmanda karşılayacağı Macaristan'ı yener, Sırbistan da son maçta Rusya'ya mağlup olmazsa Ay-Yıldızlılar, grubu lider tamamlayacak.