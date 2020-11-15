Bir şans daha

Eşimin alkol sorunu var. Defalarca bu konuyu tartışmamıza rağmen bir düzelme olmadı. Şimdi ayrılmaya karar verdim. Bu konuda doğru karar aldığıma emin değilim. Ne yapmamı önerirsiniz?

Alkol birçok evliliğin bitiş nedeni. Ancak siz alkol sorununun nedenleri konusunda tam bilgiye sahip misiniz? Eğer eşinizin, çare bulamadığı dertleri varsa ve bunu sizinle paylaşamıyorsa alkolle çare arıyordur. Bazı erkekler dertlerini söylemekte çekingendir. Alkol tüm hayatını mahvetse bile dertlerini söylemekten çekinirler. Önce eşinizin neden alkolle bu kadar yakın olduğunu anlayın. Bunu başarabilirseniz, ona ikinci bir şans vermenizi öneririm. Yuvayı yıkmak o kadar kolaydır ki, karar alır ve uygularsınız. Ancak sonrası var. Belki bu ayrılık sizi de çok etkileyecek. Belki eşinizi çok daha büyük dertler içinde olmasına neden olacak. Anladığım kadarıyla eşinizi seviyorsunuz. İkinci bir şansı vermeden önce dediğimi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu konuda kabul etmeseniz de iki tarafın da suçu olabilir. Alkol bir bağımlılıktır. Çok ama çok büyük bir sorundur. Bir şansınız daha var. Alkol tedavisi. Ancak nedenini öğrenmeden tedavisi de mümüknü değildir. Hayatınızın kararını vermeden önce haydi bir kez daha kendinizi zorlayın.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MAR G. BARRET