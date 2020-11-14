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    • Spor
    • 14.11.2020 Gazete
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    Opet ’a set vermedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Misli.com ’nin 16. haftasında Opet, ’ı 3-0 mağlup etti. 66 dakika süren karşılaşmanın setleri ise 20-25, 10-25, 14-25 şeklinde sona erdi. Bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini alan Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Beşiktaş ise 13 yenilgiyle 15. sırada.

    Fenerbahçe Opet Beşiktaş’a set vermedi

    Misli.com 'nin 16. haftasında Opet, 'ı 3-0 mağlup etti. 66 dakika süren karşılaşmanın setleri ise 20-25, 10-25, 14-25 şeklinde sona erdi. Bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini alan Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Beşiktaş ise 13 yenilgiyle 15. sırada.

    TEPECİK KAHTA'YI YIKTI GENÇ SEFER YILDIZLAŞTI
    Misli.com 3. Lig 2. grupta Büyükçekmece Tepecikspor, Kahta 02'yi 4-2 mağlup etti. Yeşil-Siyahlılar'ın genç yıldızı Sefer Kanıtemiz, güzel futbolunu 2 gol, 1 asistle süsledi. 'un kulüp müdürü Hüsnü Keskin, "Galibiyet, pandemi sürecinde hepimiz için moral oldu" dedi.
    'yi hak ettiği yerlere getireceğiz

    FEGHOULİ ŞOV DEVAM EDİYOR
    Sivas deplasmanında oyunuyla büyüleyen Sofiane Feghouli milli takımında kaldığı yerden devam etti. Cezayir'in 10 numarası Feghouli, Zimbabve'yi 3-1 yendikleri maça 1 gol, 1 asistle damgasını vurdu.

    İŞTE SEÇİM TARİHİ!
    Galatasaray, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantı 26 Aralık'ta.

    KARANTİNA 10 GÜN OLSUN!
    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "'nın karantina uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Bu sayılar artarak devam ederse ligler bitmez" dedi.

    CYLE LARİN DE İDMANDA
    Gaziantep maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedbir amaçlı dinlendirilen Kanadalı golcü Cyle Larin, dün yapılan antrenmanda takımdaki yerini aldı.

    KARTAL KONDİSYON ÇALIŞTI
    Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Kartal, kondisyon ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi

    ÜMİTLER HALİL'LE GÜLDÜ
    Ümit Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında 'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren 3 golü de Halil Dervişoğlu kaydetti. Milliler grupta 10 puana yükseldi.

    KAYSERİ'Yİ HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRECEĞİZ
    HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kayserispor'a yeni bir başlangıç için geldiğini belirterek, "Kayserispor'u hakettiği yerlere getireceğiz" dedi. Öte yandan Sarı-Krımızılı kulüpten yapılan açıklamada 1 futbolcu ile antrenörün Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Opet Beşiktaş’a set vermedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)