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    • Spor
    • 14.11.2020 Gazete
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    Enner ’da korkulan olmadı

    Ekvador'un maç kadrosundan yüksek ateş şikayetiyle çıkarılan Enner 'da korkulan olmadı. Tecrübeli oyuncunun hem hem de Antikor testi yapıldı. Valencia'nın her iki testi de negatif sonuçlandı. teknik heyeti bu haberle rahat bir nefes aldı. Valencia önümüzdeki perşembe 'a dönecek. Ardından takımla takımla 'ya götürülecek. Ekvadorlu oyuncu, kendisini fiziksel olarak iyi hissederse maçında 11'de başlatılacak.

    Enner Valencia’da korkulan olmadı

    Ekvador'un maç kadrosundan yüksek ateş şikayetiyle çıkarılan Enner Valencia'da korkulan olmadı. Tecrübeli oyuncunun hem hem de Antikor testi yapıldı. 'nın her iki testi de negatif sonuçlandı. teknik heyeti bu haberle rahat bir nefes aldı. Valencia önümüzdeki perşembe 'a dönecek. Ardından takımla takımla 'ya götürülecek. Ekvadorlu oyuncu, kendisini fiziksel olarak iyi hissederse maçında 11'de başlatılacak.

    EROL BULUT ONDAN VAZGEÇMİYOR
    Valencıa    , sezon başı idmanı görmemesi nedeniyle zaman zaman fiziksel sorunlar yaşasa da teknik patron Bulut, onu 11'de oynatmaktan hiç vazgeçmedi.

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