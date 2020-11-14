Ekvador'un maç kadrosundan yüksek ateş şikayetiyle çıkarılan Enner Valencia'da korkulan olmadı. Tecrübeli oyuncunun hem PCR hem de Antikor testi yapıldı. Valencia'nın her iki testi de negatif sonuçlandı. Fenerbahçe teknik heyeti bu haberle rahat bir nefes aldı. Valencia önümüzdeki perşembe İstanbul'a dönecek. Ardından takımla takımla Ankara'ya götürülecek. Ekvadorlu oyuncu, kendisini fiziksel olarak iyi hissederse Gençlerbirliği maçında 11'de başlatılacak.

EROL BULUT ONDAN VAZGEÇMİYOR

Valencıa, sezon başı idmanı görmemesi nedeniyle zaman zaman fiziksel sorunlar yaşasa da teknik patron Bulut, onu 11'de oynatmaktan hiç vazgeçmedi.