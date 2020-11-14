ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİLİYORLAR

Ayrıca her bölge için belirlenen isimler yakından takip ediliyor. Böylece sezon sonunda Finansal Fair Play nedeniyle olası bir oyuncu satışı durumunda hemen yeri doldurulması hedefleniyor.

ÖMER FARUK İMZAYA YAKIN

Sportif direktör Emre Belözoğlu önümüzdeki hafta içerisinde genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın babası ve temsilcisiyle bir araya gelecek. Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve Avrupa kulüplerinin de takibinde olan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı lacivertliler Ömer Faruk Beyaz için bir kariyer planlaması yaparken, burada gelişimini sürdürdükten sonra Avrupa'ya gitmesini istiyor.