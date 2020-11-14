Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Formula 1'de Türkiye GP'sinin heyecanı dün antrenman turları ile start aldı. Bu büyük spor olayı, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin 9 yıl sonra ev sahipliği yapacağı F1'i dünyada 2 milyar kişi takip edecek.
ÜLKEMİZ İÇİN GURUR VERİCİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 250 yayıncının yarışları yayınlayacağını belirterek, "Ülkemiz ve için gurur verici ve tanıtımı açısından çok önemli bir iş" dedi.
GÖREVİ ALDIK VE BAŞARDIK
Bakan Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız bize bu önemli görevi verince, biz de 10 Ekim'de sahaya adeta daldık. Çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde tamamladık" diye konuştu.
BÜYÜK YARIŞ YARIN 13.10'DA
Dev organizasyonun sıralama turları bugün saat 15.00'de başlayacak. Tüm dünyanın merakla beklediği büyük yarış ise yarın saat 13.10'da start alacak.
VERSTAPPEN FIRTINA GİBİ!
Antrenman turlarının en etkili ismi Red Bull'dan Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot iki antrenman seansında da ilk sırada yer aldı. Lewis Hamilton ilk antrenmanı 15., 2. antrenmanı 4. tamamladı.
TANITIM FİLMİ REKOR KIRDI
Türkiye GP'si için çekilen reklam filmine büyük ilgi gösterildi. Instagram'da 2 milyon, Facebook'ta ise 200 bine yakın kişinin izlediği film beğeni rekorları kırdı.
SCHUMİ'NİN TAHTI İÇİN GELDİ!
Lewis Hamilton, Türkiye GP'sine Michael Schumacher'in rekoruna ortak olabilmek için çıkacak. İngiliz pilot yarın kazanması halinde 3 yarış kala zaferini ilan edecek ve 7 şampiyonluğu olan Schumi'yi yakalayacak.
İSTANBUL'A ÖZEL KUPA!
Türkiye GP'si için özel kupa hazırlandı. 5 kilo ağırlığında ve 50 santim yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nin figürleri yer alıyor.