GÖREVİ ALDIK VE BAŞARDIK

Bakan Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız bize bu önemli görevi verince, biz de 10 Ekim'de sahaya adeta daldık. Çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde tamamladık" diye konuştu.