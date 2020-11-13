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    • Spor
    • 13.11.2020 10:58
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    • 13.11.2020 10:58
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    frekans bilgileri! ? S Sport hangi platformlarda?

    nasıl izlenir? bilgileri nelerdir? S Sport hangi platformlarda bulunuyor? Formula 1 Türkiye GP heyecanı başlıyor. 13 Kasım Cuma günü yapılacak antrenman turlarıyla heyecan yaşanacak. Cumartesi günü sıralama, Pazar günü ise yarış mücadelesi bizleri bekleyecek. Peki, ? İşte, S Sport frekans bilgileri…

    takvim.com.tr
    S Sport frekans bilgileri! S Sport nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda?

    S Sport frekans bilgileri! S Sport nasıl izlenir? Türkiye'de 9 yıl aradan sonra düzenlenecek Formula 1 yarışı için heyecan dorukta. Formula 1 Türkiye GP antrenman turları için pilotlar ve takımlar piste çıkıyor. Bu merak uyandırıcı etkinlik de canlı yayınlarla ekranlara geliyor. Peki, S Sport nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri nelerdir?

    S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!

    Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

    TP11-Frekans: 12188 MHz.
    Polarizasyon: Vertical (dikey)
    DVB-S2-8PSK
    Symbole rate: 27500 ksym/s
    FEC:5/6

    S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;

    D-Smart 78. Kanal
    TV+ 77. Kanal
    TiviBu 73. Kanal
    Kablo TV 240. Kanal
    Vodafone TV 11. Kanal

    FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

    Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak Formula 1 organizasyonu S Sport kanalından canlı yayınlarla izleyenlere ulaştırılacak.

    FORMULA 1 ANTRENMAN SIRALAMA SAATLERİ!

    13 Kasım Cuma 1. antrenman 11:00 - 12:30 S Sport

    13 Kasım Cuma 2. antrenman 15:00 - 16:30 S Sport

    14 Kasım Cumartesi 3. antrenman 12:00 - 13:00 S Sport

    14 Kasım Cumartesi Sıralama seansı 15:00 - 16:00 S Sport

    15 Kasım Pazar Yarış 13:10 S Sport
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