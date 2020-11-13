S Sport frekans bilgileri! S Sport nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda?

S Sport frekans bilgileri! S Sport nasıl izlenir? Türkiye'de 9 yıl aradan sonra düzenlenecek Formula 1 yarışı için heyecan dorukta. Formula 1 Türkiye GP antrenman turları için pilotlar ve takımlar piste çıkıyor. Bu merak uyandırıcı etkinlik de canlı yayınlarla ekranlara geliyor. Peki, S Sport nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri nelerdir?

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!

Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6