Önceki gün Milli Takımımız'la karşılaşan Hırvatistan'da Beşiktaşlı Vida'nın Covid testi maçın devre arasında pozitif çıktı. Vida bunun üzerine 2. yarıya çıkmazken, ortalık karıştı. Çok büyük bir sorumsuzluk örneğine imza atan Hırvatlar, "Sonuçlar devre arası geldi" dedi.
SONUÇ YOKSA NEDEN MAÇA ÇIKTILAR?
Açıklamada, "Resmi prosedürlere uyduk" ifadesi kullanıldı. Ancak, "Neden test sonuçları maç öncesi çıkmadı? Test sonuçları gelmediyse maça neden çıkıldı?" soruları yanıt bulmadı.
KESİN SONUÇ İÇİN 2. TEST YAPILACAK
Apar topar teste giren Milli Takım'da tüm herkesin negatif çıkması sevinç yarattı. Ancak kesin sonuçların iki gün sonra yapılacak ikinci testin ardından belli olacağı vurgulandı.
RİVA'DA KARANTİNA UYGULAMASI
TFF, "Riva'daki tesislerde hemen karantina uygulamaları başlatılmıştır. Protokol kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir" açıklamasını yaptı.
BİZİ İSVEÇ'E ALMAYABİLİRLER
Yaşanan şok gelişme Hırvat basınında da geniş yankı buldu. İsveç ile oynanacak maça gönderme yapılan Haberlerde, "Şimdi ne olacak? İsveç'e girmemize izin verilmeyebilir. Bizi ülkeye almazlarsa ne yapılacak" ifadesine yer verildi.
HIRVATLAR'A BÜYÜK TEPKİ
Büyük bir sorumsuzluk yapan Hırvatistan'a tepki yağdı. Yorumlarda, "Tüm Milli Takım pozitif çıkarsa hesabını kim verecek?" denildi.
BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK PANİK
Domagoj Vida'nın Covid 19 testinin pozitif çıkması sonrasında Milli Takımımız'da olduğu kadar Beşiktaş'ta da çok büyük bir panik yaşanıyor. Cumartesi gecesi Gaziantep deplasmanında maça çıkan tecrübeli futbolcu, pazar gecesi Hırvatistan'a giderek kampa katıldı. Vida'nın testinin çarşamba gecesi pozitif çıkması nedeniyle Beşiktaş'ta tüm takıma test uygulandı. Hırvat yıldızın, İstanbul'dan ayrılmadan önce virüsü kapmış olmasından ve takımda başkasına bulaştırmasından endişe ediliyor.
BULAŞMA OLDUYSA 5-7 GÜNDE ÇIKAR
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaşananlar gelişmeleri A Spor canlı yayınında değerlendirdi. Özlü, "Maçta Domagoj Vida ile temas olduğu için Milli Takımımız'a hemen test yapılmış. Ancak bu kadar kısa sürede yapılan testin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Eğer bir bulaşma gerçekleştiyle bunun sonucu 5-7 gün civarında ortaya çıkacaktır" ifadesini kullandı.