HIRVATLAR'A BÜYÜK TEPKİ

Büyük bir sorumsuzluk yapan Hırvatistan'a tepki yağdı. Yorumlarda, "Tüm Milli Takım pozitif çıkarsa hesabını kim verecek?" denildi.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK PANİK

Domagoj Vida'nın Covid 19 testinin pozitif çıkması sonrasında Milli Takımımız'da olduğu kadar Beşiktaş'ta da çok büyük bir panik yaşanıyor. Cumartesi gecesi Gaziantep deplasmanında maça çıkan tecrübeli futbolcu, pazar gecesi Hırvatistan'a giderek kampa katıldı. Vida'nın testinin çarşamba gecesi pozitif çıkması nedeniyle Beşiktaş'ta tüm takıma test uygulandı. Hırvat yıldızın, İstanbul'dan ayrılmadan önce virüsü kapmış olmasından ve takımda başkasına bulaştırmasından endişe ediliyor.

BULAŞMA OLDUYSA 5-7 GÜNDE ÇIKAR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaşananlar gelişmeleri A Spor canlı yayınında değerlendirdi. Özlü, "Maçta Domagoj Vida ile temas olduğu için Milli Takımımız'a hemen test yapılmış. Ancak bu kadar kısa sürede yapılan testin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Eğer bir bulaşma gerçekleştiyle bunun sonucu 5-7 gün civarında ortaya çıkacaktır" ifadesini kullandı.