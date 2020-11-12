Trabzon'da Abdullah Avcı dün topbaşı yaptı. Büyük bir motivasyonla Bordo- Mavili kulüpteki görevine başlayan deneyimli hoca ilk olarak futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Potansiyellerini kısa sürede dışa vuracaklarını söyleyen Avcı, "Takımı ayağa kaldıracağız" dedi.
BİRLİK BERABERLİK VURGUSU
Avcı, başarıya giden yolda ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. "Birlikte başaracağız ve takımı layık olduğu yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
ZAMANA İHTİYAÇ VAR
Oyun sisteminin zamanla anlaşılacağını da belirten Avcı, "Çalışmalarımız zamanla meyvesini verecek" diye konuştu.
TAKIM ARADA GÜÇ DEPOLAYACAK
Abdullah Avcı'nın takımla ilgili ilk dokunuşunu kondisyon konusunda yapacağı öğrenildi. Başarılı teknik adamın, milli takım arasında takıma kuvvet idmanları yaptıracağı belirtildi.