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    • Spor
    • 12.11.2020 Gazete
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    ’un yeni hocası dün topbaşı yaptı

    'da dün topbaşı yaptı. Büyük bir motivasyonla Bordo- Mavili kulüpteki görevine başlayan deneyimli hoca ilk olarak futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Potansiyellerini kısa sürede dışa vuracaklarını söyleyen Avcı, “Takımı ayağa kaldıracağız” dedi.

    Fırtına’da av mevsimi

    Trabzon'da Abdullah Avcı dün topbaşı yaptı. Büyük bir motivasyonla Bordo- Mavili kulüpteki görevine başlayan deneyimli hoca ilk olarak futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Potansiyellerini kısa sürede dışa vuracaklarını söyleyen Avcı, "Takımı ayağa kaldıracağız" dedi.

    BİRLİK BERABERLİK VURGUSU
    Avcı, başarıya giden yolda ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. "Birlikte başaracağız ve takımı layık olduğu yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

    ZAMANA İHTİYAÇ VAR
    Oyun sisteminin zamanla anlaşılacağını da belirten Avcı, "Çalışmalarımız zamanla meyvesini verecek" diye konuştu.

    TAKIM ARADA GÜÇ DEPOLAYACAK


    Abdullah Avcı'nın takımla ilgili ilk dokunuşunu kondisyon konusunda yapacağı öğrenildi. Başarılı teknik adamın, milli takım arasında takıma kuvvet idmanları yaptıracağı belirtildi.
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    Haberler Spor Trabzonspor’un yeni hocası Abdullah Avcı dün topbaşı yaptı