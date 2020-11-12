Trabzon'da Abdullah Avcı dün topbaşı yaptı. Büyük bir motivasyonla Bordo- Mavili kulüpteki görevine başlayan deneyimli hoca ilk olarak futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Potansiyellerini kısa sürede dışa vuracaklarını söyleyen Avcı, "Takımı ayağa kaldıracağız" dedi.