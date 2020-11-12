85 MAÇ 50 GOL 14 MAÇ 0 GOL

Trabzonspor formasıyla geçen sezon krallık yaşayan Alexander Sörloth çıktığı 49 resmi maçta ağları 33 kez havalandırmıştı. Vedat Muriç ise Fenerbahçe'de 36 maçta 17 gole imza atmıştı. Sörloth sezon başında Leipzig'in, Vedat ise Lazio'nun yolunu tuttu. Ancak iki yıldız da yeni takımlarında şu ana kadar aradığını bulamadı. Şu ana kadar 7'şer resmi maça çıkan Sörloth ve Vedat henüz golle buluşamadı.

FENERBAHÇE'YE SAMATTA MÜJDESİ

Samatta'nın Tanzanya milli takımında sakatlık geçirdiği iddia edilmişti. F.Bahçe, "Samatta Konya maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir" dedi.