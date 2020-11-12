Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki erteleme maçında Galatasaray, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 91-81 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grubundaki ilk galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar adına Hunter 19 sayı, Motum ise 17 sayı ile oynayarak galibiyette başrol oynadılar.
FENERBAHÇE İSPANYA'DA BARÇA'YA KONUK OLUYOR
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında bugün İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Barcelona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak. Fenerbahçe Beko çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
EURO 2020 VİZESİ İÇİN SON RAUNDA ÇIKIYORLAR
EURO 2020'de mücadele edecek son 4 takım, bugün oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak. Maçların programı şöyle: 20.00 Gürcistan-Kuzey Makedonya, 22.45 Macaristan-İzlanda, Kuzey İrlanda-Slovakya, Sırbistan-İskoçya. Bu maçların ardından 4 ekip turu geçecek ve adını EURO 2020'ye yazdıracak.
PAMİR İÇİN OMUZ OMUZA
SMA hastalığıyla mücadele eden Pamir Pekin için Beşiktaş'ın başlattığı "Bırakmam Seni Pamir" kampanyasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulübü başkanları bir araya geldi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Pamir iyileştikten sonra kendisiyle maç izlemek istediğini belirtirken, bu karşılaşmaya Beşiktaş forması giyip gelebileceğini söyledi.
85 MAÇ 50 GOL 14 MAÇ 0 GOL
Trabzonspor formasıyla geçen sezon krallık yaşayan Alexander Sörloth çıktığı 49 resmi maçta ağları 33 kez havalandırmıştı. Vedat Muriç ise Fenerbahçe'de 36 maçta 17 gole imza atmıştı. Sörloth sezon başında Leipzig'in, Vedat ise Lazio'nun yolunu tuttu. Ancak iki yıldız da yeni takımlarında şu ana kadar aradığını bulamadı. Şu ana kadar 7'şer resmi maça çıkan Sörloth ve Vedat henüz golle buluşamadı.
FENERBAHÇE'YE SAMATTA MÜJDESİ
Samatta'nın Tanzanya milli takımında sakatlık geçirdiği iddia edilmişti. F.Bahçe, "Samatta Konya maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir" dedi.