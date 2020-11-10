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    • Spor
    • 10.11.2020 Gazete
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    henüz yüzde 60

    Erol Bulut, yenilgisi sonrasında bazı oyuncularda düşüş olduğunu belirmiş ve milli aranın ardından 11'de değişikliğe gideceğinin sinyallerini vermişti. Düşüş gösteren oyunculardan birisi olan 'nın haftalar ilerledikçe zorlandığı bunun sebebinin de sezon başında hiç idman görmemesi olduğu ifade edildi.

    Valencia henüz yüzde 60

    Erol Bulut, yenilgisi sonrasında bazı oyuncularda düşüş olduğunu belirmiş ve milli aranın ardından 11'de değişikliğe gideceğinin sinyallerini vermişti. Düşüş gösteren oyunculardan birisi olan 'nın haftalar ilerledikçe zorlandığı bunun sebebinin de sezon başında hiç idman görmemesi olduğu ifade edildi. Fenerbahçe teknik ekibinin maçlarda 65. dakikadan sonra ciddi düşüş gösteren ve geri koşmakta zorlanan Valencia'nın yüzde 60 kapasite ile oynadığını Bulut'a rapor ettiği belirtiliyor. Valencia için özel kondisyon programının da uygulandığı gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Valencia henüz yüzde 60