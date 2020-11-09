Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken mücadele sonunda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Oyuncularımı kutluyorum. Sivas'tan bu atmosferde 3 puan alabilmek önemli. Rakipler kaybetti. Böyle bir morale ihtiyaç vardı. Oyunun 60-65 dakikasını iyi oynadık. Bir tutam da olsa iyi örnekler verebildik" dedi. Terim, "Skor 2-1 olduktan sonra biraz telaşlanmamız ise son derece normal" ifadesini de kullandı.

DİAGNE'NİN İLACI ZAMAN!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih maç öncesi yaptığı açıklamada "Diagne hazır değil. Biraz zamana ihtiyacı var" dedi.