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    • Spor
    • 09.11.2020 Gazete
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    : 65 dakika iyi oynadık

    'de , spor'u 2-1 mağlup ederken mücadele sonunda açıklamalarda bulundu. Terim, "Oyuncularımı kutluyorum. Sivas'tan bu atmosferde 3 puan alabilmek önemli. Rakipler kaybetti. Böyle bir morale ihtiyaç vardı. Oyunun 60-65 dakikasını iyi oynadık. Bir tutam da olsa iyi örnekler verebildik" dedi. Terim, "Skor 2-1 olduktan sonra biraz telaşlanmamız ise son derece normal" ifadesini de kullandı.

    65 dakika iyi oynadık

    Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken mücadele sonunda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Oyuncularımı kutluyorum. 'tan bu atmosferde 3 puan alabilmek önemli. Rakipler kaybetti. Böyle bir morale ihtiyaç vardı. Oyunun 60-65 dakikasını iyi oynadık. Bir tutam da olsa iyi örnekler verebildik" dedi. Terim, "Skor 2-1 olduktan sonra biraz telaşlanmamız ise son derece normal" ifadesini de kullandı.

    DİAGNE'NİN İLACI ZAMAN!
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih maç öncesi yaptığı açıklamada "Diagne hazır değil. Biraz zamana ihtiyacı var" dedi.

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    Haberler Spor Fatih Terim: 65 dakika iyi oynadık