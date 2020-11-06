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    • 06.11.2020 15:12
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    'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte 'nin rakibi ve eşleşmeler

    ’nda 4. tur fikstür heyecanı A Spor’da yaşanıyor. Türkiye'nın Kupası'nda 86 takımın yarıştığı 3. turda 43 ekip adını 4. tura yazdırdı.  Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak bu turda 43 takıma ek olarak 'den , Rizespor, , , G.Birliği, , Konya, ve Denizli yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nın bugün yapılan 4. tur kura çekimlerinde eşleşmeler belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri...

    Türkiye'nın Kupası'nda 86 takımın yarıştığı 3. turda 43 ekip adını 4. tura yazdırdı. Turkuvaz Medya'nın yayımcılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda fikstür çekimiyle heyecan kaldığı yerden devam etti. 14.30'da başlayan kura A Spor'dan canlı yayınlanırlen eşleşmeler belli oldu.

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SİVAS BELEDİYESPOR
    Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak bu turda 43 takıma ek olarak Süper Lig'den Fenerbahçe, Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep, G.Birliği, Göztepe, Konya, Kasımpaşa ve Denizli yer alıyor. Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.

    İşte eşleşmeler ;

    Adana Demirspor - AFJET Afyonspor

    BB Erzurumspor - Ankara Demirspor

    Çaykur Rizespor - Uşakspor

    İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu

    Göztepe - Kırklarelispor

    Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği

    Gaziantep FK - Serik Belediyespor

    Ankaraspor - Muğlaspor

    Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediye Spor

    Konyaspor - Manisa FK

    Altınordu - Çorum FK

    Kasımpaşa - 24 Erzincanspor

    Adanaspor - Sakaryaspor

    Boluspor - Kahkaramanmaraşspor

    Denizlispor - Turgutluspor

    Hatayspor - Karacay Belediyespor

    Keçiörengücü - Kocaelispor

    Giresunspor - Niğde Anadolu FK

    Bursaspor - 1922 Konyaspor

    Fenerbahçe - Sivas Belediyespor

    Eskişehirspor - Kastamonuspor

    Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor

    Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

    Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon

    Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor

    Türkiye Kupası 4. tur maçları ne zaman?

    Maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin rakibi ve eşleşmeler