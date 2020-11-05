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    • 05.11.2020 20:29
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    'nda adını 4. tura yazdırdı.

    3. Tur maçında Süper Lig ekibi , Yeni Malatya Stadyumu'nda TFF 3. Lig takımlarından Artvin Hopaspor'u konuk etti. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip, bir üst tura yükseldi. Malatyaspor'un golleri Afriyie Acquah ve Jetmir Topalli'den geldi.

    3. Tur heyecanı A Spor'da devam ediyor.

    Kupanın 3. tur maçında Süper Lig takımlarından ile Artvin Hopaspor karşılaştı. Kazanan takımın adını bir üst tura yazdıracağı müsabakada gülen Yeni Malatyaspor oldu.

    A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada sarı-siyahlı takımın golleri 66. dakikada Afriyie Acquah ve 79. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.

    Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor adını 4. tura yazdırdı.


    YENİ MALATYASPOR - ARTVİN HOPASPOR İLK 11'LER

    Yeni Malatyaspor: Herrera, Hadebe, Murat Akça, Erşan, Bülent, Mustafa, Acquah, Ruben, Lukoki, , Umut Bulut

    Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Yunus Emre, Güray, Eray, Furkan, Oğuzhan, Doğukan, Doğan, Yücel, Tugay, Mertcan

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor adını 4. tura yazdırdı.