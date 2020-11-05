Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı sona erdi. A Spor'dan yayınlanan mücadelede Hatayspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki nefesleri kesen müsabakada gülen taraf ev sahibi oldu. Hatayspor, Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Hatayspor'a turu getiren golleri Mirkan Aydın ve Helder Barbosa kaydetti. Şanlıurfaspor'un tek sayısı ise Muhammet Mahmut Emir'den geldi.
Bu sonuçla birlikte kupada tur atlayan son takım Hatayspor oldu.
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