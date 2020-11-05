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    • 05.11.2020 22:41
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    • 05.11.2020 22:41
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    'nda Hatayspor evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi

    3. Tur maçında ekibi Hatayspor, sahasında 2. Lig takımı Şanlıurfaspor'u konuk etti. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. Hatayspor'a turu getiren goller ve 'dan geldi.

    Hatayspor evinde Şanlıurfaspor'u yendi

    'nda 3. Tur heyecanı sona erdi. A Spor'dan yayınlanan mücadelede Hatayspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

    Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki nefesleri kesen müsabakada gülen taraf ev sahibi oldu. Hatayspor, Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

    Hatayspor'a turu getiren golleri ve kaydetti. Şanlıurfaspor'un tek sayısı ise Muhammet Mahmut Emir'den geldi.

    Bu sonuçla birlikte kupada tur atlayan son takım Hatayspor oldu.

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi