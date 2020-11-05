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    • 05.11.2020 15:08
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    maç sonucu: Samsunspor 1-3 Muğlaspor

    3. Tur mücadelesinde Samsunspor sahasında Muğlaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup eden Muğlaspor, kupanın sürpriz sonuçlarından birini aldı ve adını bir üst tura yükseltti.

    Muğla geriden geldi turu kaptı!

    3. tur mücadelesinde TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile 3. Lig ekibi Muğlaspor kozlarını paylaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Muğlaspor kupanın en büyük süprizlerinden birine imza attı ve bir üst tura yükseldi.

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri İbrahim Can Köse (2) ve Mehmet Yeniler kaydetti. Büyük bir şok yaşayan Samsunspor'un tek golü Enes İslam İlkin'den geldi.

    MAÇIN GOLLERİ;

    GOL | Samsunspor 1-0 Muğlaspor

    GOL | Samsunspor 1-1 Muğlaspor

    GOL | Samsunspor 1-2 Muğlaspor

    GOL | Samsunspor 1-3 Muğlaspor

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Samsunspor 1-3 Muğlaspor