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    • 05.11.2020 16:44
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    Trabzon'un yeni teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu

    Kasımpaşa yenilgisi sonrası teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzon'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi takımın başında sahaya çıkacak isim belli oldu.

    Trabzonspor'un yeni teknik sorumlusu belli oldu

    Geçtiğimiz sezon Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrasında Eddie Newton ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor'da bu sezon üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra İngiliz teknik adamla da yollar ayrılmıştı.

    TFF'YE RESMEN BİLDİRDİLER
    Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibinde yeni teknik sorumlu İhsan Gündüz Derelioğlu oldu. Trabzonspor'un Derelioğlu'nu dün resmen TFF'ye bildirdi.

    ALANYASPOR MAÇINDA SAHADA
    Tecrübeli teknik adam Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı takımın başında olacak.
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    Haberler Spor Trabzonspor'un yeni teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu