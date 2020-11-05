Geçtiğimiz sezon Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrasında Eddie Newton ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor'da bu sezon üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra İngiliz teknik adamla da yollar ayrılmıştı.

TFF'YE RESMEN BİLDİRDİLER

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibinde yeni teknik sorumlu İhsan Gündüz Derelioğlu oldu. Trabzonspor'un Derelioğlu'nu dün resmen TFF'ye bildirdi.