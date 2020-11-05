Kartal’da Ruiz depremi

Beşiktaş'a büyük şok. Mali sorunlarla boğuşan Siyah-Beyazlı kulübe bir darbe de Vitor Ruiz'den geldi. Daha önce alacaklarını alamadığı için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden İspanyol futbolcu FIFA tarafından haklı görüldü. Buna göre Beşiktaş, Vitor Ruiz için 2.5 milyon Euro tazminat ödeyecek. Bu gelişme Siyah-Beyazlı yönetimde deprem etkisi yarattı. Beşiktaş'ın alınan bu karara itiraz edeceği öğrenildi. Beşiktaş'ı daha önce Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby de şikayet etmişti. Bu futbolcuların davaları devam ederken tazminatların ödenmemesi durumunda Beşiktaş'a transfer yaşağının gelebileceği konuşuluyor.