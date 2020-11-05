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    • Spor
    • 05.11.2020 Gazete
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    ’da Ruiz i

    ’ı ’ya şikayet eden Ruiz davayı kazandı. Siyah-Beyazlı yönetim İspanyol yıldıza 2.5 milyon Euro ödeyecek. Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby de kulüpten tazminat bekliyor.

    Kartal’da Ruiz depremi

    'a büyük şok. Mali sorunlarla boğuşan Siyah-Beyazlı kulübe bir darbe de Vitor Ruiz'den geldi. Daha önce alacaklarını alamadığı için Beşiktaş'ı 'ya şikayet eden İspanyol futbolcu FIFA tarafından haklı görüldü. Buna göre Beşiktaş, için 2.5 milyon Euro tazminat ödeyecek. Bu gelişme Siyah-Beyazlı yönetimde etkisi yarattı. Beşiktaş'ın alınan bu karara itiraz edeceği öğrenildi. Beşiktaş'ı daha önce Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby de şikayet etmişti. Bu futbolcuların davaları devam ederken tazminatların ödenmemesi durumunda Beşiktaş'a transfer yaşağının gelebileceği konuşuluyor.

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