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    • 03.11.2020 15:37
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    maçları A Spor canlı yayın | Adanaspor - 68 Aksaray Belediye

    3. Tur maçında Adanaspor sahasında 68 Aksaray Belediye'yi konuk ediyor. Ev sahibi Adanaspor şu anda TFF 1. Lig'de 7. sırada bulunuyor. 68 Aksaray Belediyespor ise TFF 3. Lig'de mücadele ediyor. Adanaspor ile 68 Aksaray Belediye maçı bugün saat 15:30'da başladı ve Ömer Faruk Gültekin düdük çalıyor. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan maçı takvim.com.tr üzerinden izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Adanaspor ile 68 Aksaray Belediye karşı karşıya geliyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ömer Faruk Gültekin düdük çalıyor.

    ADANASPOR - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Saat 15.30'da başlayan Adanaspor - 68 Aksaray Belediyespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Adanaspor: Yaşar, Ömer Çakı, Evren Korkmaz, Cenk Alptekin, Umut Sözen, Ömer Çiçek, Ahmet Bahçıvan, İsmail Erdoğan, Roni, Serhat Tunç, Ozan Papaker

    68 Aksaray Belediye: Mehmet Akif Önal, Ömer Yıldırım, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Konuksever, Vehbi Furkan Yıldırım, Gürcan Gözüm, Muzaffer Kahriman, Serkan Gürses, Güney Tutcuoğlu, Necmi Çoban, Mustafa Apardı

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