HER ŞEYİMİZİ VERİYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kazanmak için her şeyini veren bir takım olduklarını söyledi. Başarılı hoca rakibin kale önünde duvar kurduğunu söyleyerek, "Ama biz yeterince gol pozisyonuna girdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Bazen son vuruşlarda konsantrasyon eksikliği oluyor. Bunları mutlaka düzeltmemiz lazım. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip bir kere geldi konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. İşimiz ondan sonra zorlaştı" dedi.