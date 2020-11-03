Fenerbahçe Antalyaspor önünde istatistiklerde rakibine fark attı. Sarı-Lacivertliler maç boyunca 9 net pozisyon bulurken karşılaşma boyunca 53 tehlikeli atak geliştirdi. Fenerbahçe Antalyaspor maçında 12 korner atışı kullanırken 12 kaleyi bulan isabetli şut gerçekleştirmeyi başardı.
412 İSABETLİ PAS YAPTILAR
Kanarya maç boyunca ceza sahası içinden 19, dışından da 9 şut attı. Sarı-Lacivertliler'in 3 şutu da direkten döndü. Fenerbahçe 412 isabetli pas yaparken 17'si isabetli toplam 45 orta yaptı.
23 HAVA TOPUNU KAPTILAR
Galatasaray Ankaragücü maçında 90 dakika içinde kaleyi bulan tek şut atarken Fenerbahçe istatistiklerde rakibine fark attı. Kanarya 23 hava topunu da kazanmayı bilerek iyi bir grafik çizdi.
CANER ERKİN 25 ORTA YAPTI
Caner Erkin maç boyunca 25, Gökhan Gönül 7 orta yaptı. Caner akan oyunda 12, Gökhan 7 orta yaptı. Caner 13 duran top kullandı.
2011/12 SEZONU SONRASI İLK KEZ!
Fenerbahçe, 2011/12 sezonu Aykut Kocaman döneminden bu yana ligde ilk kez oynadığı ilk 7 maçını kaybetmedi. Aykut Kocaman döneminde ilk 9 maçta mağlup olmadı.
BİR POZİSYON VERİYORUZ O DA GOL OLUYOR!
Gökhan Gönül, "Bir tane pozisyon veriyoruz, o da gol oluyor. Sonra o golü kurtarmak için neyimiz var neyimiz yok mücadele ediyoruz. 3 puan almasını bildik, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.
FENERBAHÇELİ OYUNCULAR KEMER'İ UNUTMADI
Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı.
HER ŞEYİMİZİ VERİYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kazanmak için her şeyini veren bir takım olduklarını söyledi. Başarılı hoca rakibin kale önünde duvar kurduğunu söyleyerek, "Ama biz yeterince gol pozisyonuna girdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Bazen son vuruşlarda konsantrasyon eksikliği oluyor. Bunları mutlaka düzeltmemiz lazım. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip bir kere geldi konsantrasyon eksikliğinden gol yedik. İşimiz ondan sonra zorlaştı" dedi.
SİNAN ÇILGINA DÖNDÜ
Sinan Gümüş uzatmalarda atıldı. Sonrasında çılgına döndü. Onu İdari Menajer Volkan Ballı sakinleştirdi.
PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM
Fenerbahçeli Valencia, "Çok fazla pozisyon ürettik. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından mutluyum" dedi