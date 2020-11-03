Antalyaspor- Fenerbahçe maçında Jahovic 45. dakikada Serdar Aziz'in ayağına bastığı gerekçesiyle önce sarı kart gördü sonra VAR incelemesi sonrası kırmızı gördü.
61'de Valencia ceza alanı içinde Naldo'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Antalya kırmızı kart itirazı yaptı. 73'te Cisse'nin şutu Naldo'nun eline çarptı. VAR incelemesi sonrası penaltı verilmedi.
84'te Bünyamin'in Perotti'yi düşürdüğü gerekçesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı.
Antalyaspor bu pozisyona uzun süre itiraz etti. Ancak Fenerbahçe penaltıyla 2-1 öne geçmeyi başardı.