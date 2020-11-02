Diagne fabrika ayarlarına geri döndü

Geçtiğimiz sezonlardaki kötü performansı nedeniyle kiralık olarak verilen Senegalli oyuncu sezon başında Sarı-Kırmızılı takıma geri döndü. Sezon başında çok çalışan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Diagne Neftçi Bakü maçında 2 gol atarken gelecek adına iyi sinyaller verdi.