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    • Spor
    • 01.11.2020 Gazete
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    ’un kabusu bitmiyor!

    Bordo-Mavililer, ve sonrası ’ya da öne geçtiği maçlarda yenildi

    Trabzonspor’un 4-3 kabusu bitmiyor!
    Trabzon son yıllarda 'lük yenilgilerle taraftarını üzüyor. Bordo-Mavililer, 2017-2018'de 3-0 öne geçtiği maçta Alanya'ya 4-3 kaybetti. Geçen sezon ise yine evinde 'ya 3-1 galipken 4-3 yenildi. Son olarak da 'ya 3-1 öne geçtiği maçta 4-3 kaybetti.

    EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ!
    'un kalecisi Uğurcan Çakır, Kasımpaşa maçında 4 gol yedi ama 8 kurtarış yaptı. Bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

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    Haberler Spor Trabzonspor’un 4-3 kabusu bitmiyor!