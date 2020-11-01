Trabzonspor’un 4-3 kabusu bitmiyor!

Trabzon son yıllarda 4-3'lük yenilgilerle taraftarını üzüyor. Bordo-Mavililer, 2017-2018'de 3-0 öne geçtiği maçta Alanya'ya 4-3 kaybetti. Geçen sezon ise yine evinde Konya'ya 3-1 galipken 4-3 yenildi. Son olarak da Kasımpaşa'ya 3-1 öne geçtiği maçta 4-3 kaybetti.
EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ!
Trabzon'un kalecisi Uğurcan Çakır, Kasımpaşa maçında 4 gol yedi ama 8 kurtarış yaptı. Bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.
EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ!
Trabzon'un kalecisi Uğurcan Çakır, Kasımpaşa maçında 4 gol yedi ama 8 kurtarış yaptı. Bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.