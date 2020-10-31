Hafta içinde yönetimle arasındaki krize son noktayı koyan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeniden şampiyonluğa odaklanmış durumda. Başarılı hocanın Ankaragücü maçı öncesi bir toplantı gerçekleştirdiği ve futbolcularına motivasyon yüklemesi yaptığı belirlendi.
KALİTEYİ YANSITMA MAÇI
Terim'in, "Duyuyorum ki bazıları şimdiden şampiyonu ilan etmiş. Fakat unutmayın, bu ligde her zaman son sözü biz söyleriz. Artık kalitenizi sahaya yansıtma zamanı" dediği ifade edildi.
YILDIZLARLA BİRE BİR GÖRÜŞTÜ
Başarılı teknik adamın ayrıca şu ana kadar beklenen performansı veremeyen Ryan Babel, Feghouli ve Diagne gibi isimlerle de sürekli birebir görüşmeler yaparak motive ettiği öğrenildi.
ARAYA KADAR 2'DE 2 İSTİYOR
Milli ara öncesi oynanacak Ankaragücü ve Sivas maçlarına büyük önem veren Fatih Terim mutlaka 2'de 2 istiyor. Tecrübeli hoca Ocak'a en az puan kaybıyla girmenin hesabını yapıyor.