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    • Spor
    • 30.10.2020 Gazete
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    'ta zoraki operasyon! Souza ve Gökhan’ın yokluğu farklı arayışlara itti

    Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşısında zoraki operasyon yapacak. Josef de karşısında gördüğü nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek. Bu nedenle ’ın ön liberoyu Atiba ve ile kuracağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Zoraki operasyon

    Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşısında zoraki operasyon yapacak. Josef de karşısında gördüğü nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek. Bu nedenle 'ın ön liberoyu Atiba ve ile kuracağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    'nin de sakatlanması üzerine Adem Ljajic'i ilk 11'e çekecek olan başarılı hoca Sırp oyuncuyu forvet arkası mı yoksa kanada mı çekeceğine karar veremedi. Bu arada formsuz N'Sakala'nın yerine Rıdvan'ın oynaması da seçenekler arasında bulunuyor.

    SOUZA'YA 2 MAÇ MEN CEZASI
    PFDK Beşiktaşlı Josef de Souza ile Antalyasporlu futbolcu Amilton'a 2 maç ceza verdi. Ayrıca Fenerbahçe taraftarının yaptığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı localarına bir maç seyirci alınmayacak.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta zoraki operasyon! Souza ve Gökhan’ın yokluğu farklı arayışlara itti