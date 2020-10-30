Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşısında zoraki operasyon yapacak. Josef de Souza Denizlispor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek. Bu nedenle Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ön liberoyu Atiba ve Dorukhan Toköz ile kuracağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Gökhan Töre'nin de sakatlanması üzerine Adem Ljajic'i ilk 11'e çekecek olan başarılı hoca Sırp oyuncuyu forvet arkası mı yoksa kanada mı çekeceğine karar veremedi. Bu arada formsuz N'Sakala'nın yerine Rıdvan'ın oynaması da seçenekler arasında bulunuyor.

SOUZA'YA 2 MAÇ MEN CEZASI

PFDK Beşiktaşlı Josef de Souza ile Antalyasporlu futbolcu Amilton'a 2 maç ceza verdi. Ayrıca Fenerbahçe taraftarının yaptığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı localarına bir maç seyirci alınmayacak.