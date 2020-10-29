Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de son 3 maçtan 1 puan çıkarabilen Fraport Tav Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.



Akdeniz ekibi, 44 yaşındaki teknik adamın son maçında Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilmişti.