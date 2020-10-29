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    • 29.10.2020 09:50
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    Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

    Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Antalya'da teknik direktör depremi yaşandı. Akdeniz temsilcisi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

    Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

    Süper Lig'de son 3 maçtan 1 puan çıkarabilen Fraport Tav Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

    Akdeniz ekibi, 44 yaşındaki teknik adamın son maçında Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilmişti.

    Ocak ayında kırmızı-beyazlılarda göreve gelen Tuna, 29 maçta 11 galibiyet almıştı.

    Antalyaspor, Süper Lig'in yedinci haftasında pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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    Haberler Spor Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi