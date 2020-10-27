Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet sonrası teknik direktör Eddie Newton'un tercihleri kadar hakem Cüneyt Çakır'ın kararları da tepki çekti. Yerel medya, "Mutluluğumuzu çaldın Çakır" manşetini attı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, Newton'u eleştirerek, "Bir gitse şükür namazı kılınır" başlığını atarak, İngiliz teknik adamın tercihlerinin mağlubiyette önemli rol oynadığını vurguladı. Gazete, Çakır'a da sert tepki göstererek, "Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla Fenerbahçe galibiyetinin baş mimarlarından biri oldu" ifadelerini kullandı.