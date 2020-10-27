Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Trabzon sı: Mutluluğumuzu çaldın Çakır!

    'un karşısında aldığı mağlubiyet sonrası ’un tercihleri kadar hakem ’ın kararları da tepki çekti. , “Mutluluğumuzu çaldın Çakır” manşetini attı.

    Mutluluğumuzu çaldın Çakır!

    'un karşısında aldığı mağlubiyet sonrası 'un tercihleri kadar hakem 'ın kararları da tepki çekti. , "Mutluluğumuzu çaldın Çakır" manşetini attı.

    'de Son Nokta gazetesi, Newton'u eleştirerek, "Bir gitse şükür namazı kılınır" başlığını atarak, İngiliz teknik adamın tercihlerinin mağlubiyette önemli rol oynadığını vurguladı. Gazete, Çakır'a da sert tepki göstererek, "Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla Fenerbahçe galibiyetinin baş mimarlarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzon yerel medyası: Mutluluğumuzu çaldın Çakır!