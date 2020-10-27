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    • 27.10.2020 22:52
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    SON DAKİKA: Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

    Son dakika haberi... Başkanı istifa mı etti ?  devi Barcelona'da Bartomeu i yaşanıyor. Katalan ekibinin başkanı ve diğer yöneticiler, genel kurul kararını beklemeden istifa kararı aldığı iddia edildi.

    SON DAKİKA: Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti

    Son dakika haberi... Başkanı istifa mı etti ? devi Barcelona'da Bartomeu i yaşanıyor. Katalan ekibinin başkanı ve diğer yöneticiler, genel kurul kararını beklemeden istifa kararı aldığı iddia edildi.

    basınından Sport'un haberine göre Bartomeu ile yönetim kurulu, yaz transfer döneminde 'nin ayrılık kararı almasının ardından yaşanan krizin ardından inadını kırdı ve istifasını verdi.

    Başta Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin tepki gösterdiği 'ya Pique ve birkaç oyuncu daha sık sık eleştiride bulunuyordu. Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını söyleyen Messi, verilen sözlerin tutulmadığını ve yönetimin vizyonsuz olduğunu vurgulamıştı.

    "İSTİFA ETMEYİ BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM"
    Bartomeu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İstifa etmeyi bir an bile düşünmedim. Messi ve diğer oyuncuların neler yapabileceklerini biliyorum. Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    YARIN JUVENTUSLA OYNAYACAKLAR
    Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde yarın Juventus deplasmanına konuk olacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti