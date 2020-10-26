DEPLASMANDA GÜLMEK YOK

Trabzonspor bu sezon çıktığı 3. deplasman maçından da boynu bükük ayrıldı. Daha önce Denizli ve Gaziantep'le berabere kalan Bordo-Mavililer dün de Fenerbahçe önünde puansız ayrılarak deplasmandaki bir karşılaşmadan yine mağlup ayrılmış oldu.

AVCI SESLERİ

Trabzonspor'un arka arkaya aldığı yenilgilerin ardından takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesi gündeme geldi. Yönetimin Abdullah Avcı'nın daha önce sunduğu şartları kabul ettiği öne sürüldü. Tecrübeli hoca ile yarın bir toplantı gerçekleştirecek olan yönetimin Avcı'ya 10 aylık ücret olarak 7 milyon TL verebileceği iddia edildi. Bir grup yönetici de Fatih Tekke ismini gündeme getirdi.