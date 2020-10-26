Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton Fenerbahçe yenilgisi sonrası takımını eleştirdi. İngiliz hoca, "İlk yarı iyiydik. Ancak ikinci yarı kabus yaşadık. Arka arkaya yenen gollere engel olamadık. Basit hatalar yaptık" diye konuştu.
HATALAR PAHALIYA PATLADI
Oyun içinde motivasyon eksikliği yaşadıklarını vurgulayan Newton, "Bu da bize pahalıya patlıyor. İlk yarıdaki futbolumuzla ikinci devre arasındaki oyun arasında büyük fark var" dedi.
TOPARLANMAMIZ GEREKİYOR
Newton sezon başından beri savunmada bu hatalara çözüm bulamadıklarını vurgulayarak, "Bundan sonraki maçlarda toparlanmamız gerekiyor" diye konuştu.
İLK ONBİRDE 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta ilk 11'de oynayan Diabate, Safa ve Pereira dün yedek soyundu. Flavio, Anthony Nwakaeme ve Serkan ilk 11'de oynadı.
BİR AN ÖNCE TOPARLANMAMIZ GEREKİR
Trabzonsporlu Kamil Ahmet Çörekçi maç sonrasında, "İkinci yarıda iyi değildik. Basit hatalar yaptık. Bir an önce toparlanmamız gerekir" diye konuştu.
İKİNCİ YARIDA YIKILDILAR
Maçın ilk devresinde etkili bir futbol oynayan Trabzonspor ikinci yarı dağıldı. Bordo-Mavililer savunmada basit hatalar yapınca ezeli rakibi önünde sahadan mağlup ayrılmak zorunda kaldı.
DEPLASMANDA GÜLMEK YOK
Trabzonspor bu sezon çıktığı 3. deplasman maçından da boynu bükük ayrıldı. Daha önce Denizli ve Gaziantep'le berabere kalan Bordo-Mavililer dün de Fenerbahçe önünde puansız ayrılarak deplasmandaki bir karşılaşmadan yine mağlup ayrılmış oldu.
AVCI SESLERİ
Trabzonspor'un arka arkaya aldığı yenilgilerin ardından takımın başına Abdullah Avcı'nın getirilmesi gündeme geldi. Yönetimin Abdullah Avcı'nın daha önce sunduğu şartları kabul ettiği öne sürüldü. Tecrübeli hoca ile yarın bir toplantı gerçekleştirecek olan yönetimin Avcı'ya 10 aylık ücret olarak 7 milyon TL verebileceği iddia edildi. Bir grup yönetici de Fatih Tekke ismini gündeme getirdi.