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    • Spor
    • 24.10.2020 Gazete
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    'ta Başkan sahaya indi

    , ’in 6’ncı haftasında pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenmanı Başkan de izledi. Çebi’nin antrenman öncesinde Teknik Direktör ve futbolcularla kısa süreli bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

    BAŞKAN SAHAYA İNDİ

    , 'in 6'ncı haftasında pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenmanı Başkan de izledi.

    Çebi'nin antrenman öncesinde Teknik Direktör ve futbolcularla kısa süreli bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

    Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'a, "Denizlispor galibiyetiyle yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Size ve oyunculara güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi sahaya indi