Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

Çebi'nin antrenman öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla kısa süreli bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'a, "Denizlispor galibiyetiyle yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Size ve oyunculara güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.