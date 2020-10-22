Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam etti. Belediye Stadyumu'nda Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Belediye Derincespor'a galibiyeti getiren golleri Muhammed Enes Yılmaz (2) ve Mehmet Bağlı kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip adını 3. tura yazdırdı.

GOL | Bld. Derincespor 1-0 Çankaya FK

GOL | Bld. Derincespor 2-0 Çankaya FK

GOL | Bld. Derincespor 3-0 Çankaya FK

Günün diğer bir mücadelesi Erbaaspor- Yozgatspor arasında oynandı. Maçta gülen taraf Yozgatspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları ise 3-4 ve 5 Kasım'da yapılacak. Kupa heyecanı sezon boyunca Turkuvaz Medya bünyesindeki A Spor, A2 ve ATV ekranlarından yaşanacak.

Günün sonuçları;

13:00 Erbaaspor 1-0 Yozgatspor

1959 FK 15:00 Derincespor 3-0 Çankaya FK

19:00 Bucaspor 1928 - Somaspor

Dün oynanan mücadelerde ise alınan skorlar şöyle:

Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor: 1-2

Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor: 3-3 (4-2 Penaltılarda)

1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-1

Muğlaspor-Kızılcabölükspor: 1-1 (3-1 Penaltılarda)

Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 0-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor: 1-1 (4-5 Penaltılarda)

Ofspor-Yomraspor: 0-1

Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1

Nevşehir Belediyespor-Kozanspor: 1-0

Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor: 1-0

Isparta 32-Alanya Kestelspor: 0-1