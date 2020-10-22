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    • Spor
    • 22.10.2020 12:55
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    • 22.10.2020 17:03
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    maç sonucu Belediye Derincespor 3-0 Çankaya FK

    'nda 2. tur heyecanı Belediye Derincespor - Çankaya FK maçı ile sürdü. Derince Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

    Derince evinde rahat turladı

    'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam etti. Belediye Stadyumu'nda Belediye Derincespor ile Çankaya FK karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Belediye Derincespor'a galibiyeti getiren golleri Muhammed Enes Yılmaz (2) ve Mehmet Bağlı kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip adını 3. tura yazdırdı.

    GOL | Bld. Derincespor 1-0 Çankaya FK

    GOL | Bld. Derincespor 2-0 Çankaya FK

    GOL | Bld. Derincespor 3-0 Çankaya FK

    Günün diğer bir mücadelesi Erbaaspor- Yozgatspor arasında oynandı. Maçta gülen taraf Yozgatspor oldu.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları ise 3-4 ve 5 Kasım'da yapılacak. Kupa heyecanı sezon boyunca Turkuvaz Medya bünyesindeki A Spor, A2 ve ATV ekranlarından yaşanacak.

    Günün sonuçları;

    13:00 Erbaaspor 1-0 Yozgatspor

    1959 FK 15:00 Derincespor 3-0 Çankaya FK

    19:00 Bucaspor 1928 - Somaspor

    Dün oynanan mücadelerde ise alınan skorlar şöyle:

    Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor: 1-2
    Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor: 3-3 (4-2 Penaltılarda)
    1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-1
    Muğlaspor-Kızılcabölükspor: 1-1 (3-1 Penaltılarda)
    Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 0-1
    Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor: 1-1 (4-5 Penaltılarda)
    Ofspor-Yomraspor: 0-1
    Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1
    Nevşehir Belediyespor-Kozanspor: 1-0
    Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor: 1-0
    Isparta 32-Alanya Kestelspor: 0-1

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