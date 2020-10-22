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    • 22.10.2020 12:57
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    A Spor canlı yayın izle | ZTK maçları: Erbaaspor- Yozgatspor

    2. turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak altı maçın üçü A Spor’dan naklen izleyiciyle buluşacak. Günün ilk randevularından olan ve saat 13.00'te başlayan Erbaaspor- Yozgatspor karşılaşması A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün diğer programı ise şöyle;

    ASpor CANLI YAYIN

    Türkiye'nin Kupası unvanını alan 'nda maçlar soluksuz şekilde sürüyor. 2. turda bugün toplam altı müsabaka oynanacak. Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanan turnuvada maçlarını kazanan ekipler direkt 3. tura yükselecek. Günün ilk randevusu Erbaaspor- Yozgatspor arasında. Maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

    Bu maçın bitimiyle saat 15.00'te başlayacak Belediye Derince-Çankaya FK maçı ve saat 19.00'daki Bucaspor- Somaspor müsabakası da A Spor'dan izleyicilerle buluşacak. Turnuvada 2. tur bu karşılaşmalarla bitecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları ise 3-4 ve 5 Kasım'da yapılacak. Kupa heyecanı sezon boyunca Turkuvaz Medya bünyesindeki A Spor, A2 ve ATV ekranlarından yaşanacak.

    Bugün;

    13:00 Erbaaspor - Yozgatspor

    1959 FK 15:00 Derincespor - Çankaya FK

    19:00 Bucaspor 1928 - Somaspor

    Dün oynanan mücadelerde ise alınan skorlar şöyle:

    Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor: 1-2
    Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor: 3-3 (4-2 Penaltılarda)
    1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-1
    Muğlaspor-Kızılcabölükspor: 1-1 (3-1 Penaltılarda)
    Çatalcaspor-Şile Yıldızspor: 0-1
    Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor: 1-1 (4-5 Penaltılarda)
    Ofspor-Yomraspor: 0-1
    Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1
    Nevşehir Belediyespor-Kozanspor: 1-0
    Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor: 1-0
    Isparta 32-Alanya Kestelspor: 0-1

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası A Spor canlı yayın izle | ZTK maçları: Erbaaspor- Yozgatspor