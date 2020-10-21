N'KOUDOU SÜREKLİ SAKATLANIYOR

Sergen Yalçın'ın bu görüşmede, "Ondan bir türlü yararlanamıyorum. Çünkü müzmin bir sakatlığı var. Oyun planımı ona göre kuramam. Gönderilmesi yararımıza olur" dediği ortaya çıktı.