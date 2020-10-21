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    • Spor
    • 21.10.2020 Gazete
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    'ta N’Koudou’nun bileti kesildi

    'ta N’Koudou ile Ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor. Siyah-Beyazlı takıma geldiğinden beri sürekli sakatlanan ve takıma katkı sağlayamayan Fransız futbolcunun 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağının açıklanması yönetimi radikal bir karar almaya itti.

    N’Koudou’nun bileti kesildi

    Beşiktaş'ta N'Koudou ile Ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor. Siyah-Beyazlı takıma geldiğinden beri sürekli sakatlanan ve takıma katkı sağlayamayan Fransız futbolcunun 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağının açıklanması yönetimi radikal bir karar almaya itti.

    ÇEBİ YALÇIN'LA BİR ARAYA GELDİ
    Başkan Çebi'nin Teknik Direktör Yalçın ile bir görüşme yaparak N'Koudou'nun durumunu masaya yatırdığı ve Fransız starın Ocak'ta gönderilmesine karar verildiği öne sürüldü.

    N'KOUDOU SÜREKLİ SAKATLANIYOR
    Sergen Yalçın'ın bu görüşmede, "Ondan bir türlü yararlanamıyorum. Çünkü müzmin bir sakatlığı var. Oyun planımı ona göre kuramam. Gönderilmesi yararımıza olur" dediği ortaya çıktı.

    EN KÖTÜ OLASILIKLA KİRALANACAK
    Beşiktaş Yönetimi'nin daha önce teklif gelen kulüplerle masaya oturacağı belirlendi. N'Koudou'nun en kötü ihtimalle kiralanmasının planlandığı gelen bilgiler arasında.

    BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
    Beşiktaş'ta beklentileri bir türlü karşılamayan N'Koudou ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
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