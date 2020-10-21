Başakşehir'den kötü başlangıç. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Turuncu- Lacivertliler, H Grubu ilk maçında deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi. 16. dakikada Kampl'ın pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Angelino, Leipgiz'i 1-0 öne geçirdi.
ANGELİNO YİNE SAHNEDEYDİ
İlk golün sahibi Angelino, 20. dakikada Nkunku'nun pası sonrası arka direkte yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 23'te Deniz'in ortasında Crivelli'nin kafa vuruşu auta gitti.
İRFAN CAN KALECİYİ GEÇEMEDİ
Başakşehir'de 31. dakikada Edin Visca, 39'da ise İrfan Can'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutla şansını denedi ancak iki topta da kaleci Gulacsi gole izin vermedi.
MERT GÜNOK GOLE İZİN VERMEDİ
69'da Nkunku'nun şutunu Mert çıkardı. 87. dakikada Aleksic uzaktan rakip kaleyi yoklasa da Gulasci'ye takıldı. Başakşehir kalan bölümde aradığı golü bulamadı ve maç 2-0 sona erdi.
CAIÇARA SAKATLANDI
Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Caiçara, Leipzig maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. 25. dakikada sakatlanan Brezilyalı futbolcu karşılaşmaya devam edemezken Caiçara'nın oyundan çıkarken yere basmakta güçlük çektiği görüldü.