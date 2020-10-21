İRFAN CAN KALECİYİ GEÇEMEDİ

Başakşehir'de 31. dakikada Edin Visca, 39'da ise İrfan Can'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutla şansını denedi ancak iki topta da kaleci Gulacsi gole izin vermedi.