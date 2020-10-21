ÇOK BÜYÜK BİR ŞOK YAŞANDI

10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor'a uzatma dakikalarında yediği golle yenilen Galatasaray'da çok büyük bir şok yaşandı

SON 14 SEZONUN EN KÖTÜSÜ!

Galatasaray son 14 sezonun en kötü sezon başlangıcına imza attı. Süper Lig'de 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip 7 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar son olarak 2006- 2007'de benzer bir tablo çizmişti. Cimbom o sezona 1 galibiyet ve 4 beraberlik ve 7 puanla başlamıştı. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottlara bakıldığında en az puanı da bu dönem topladı. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli hoca yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı. Galatasaray, Fatih Terim ile bu periyotta en fazla puanı, 5'te 5 yaptığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.