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    • Spor
    • 21.10.2020 Gazete
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    Fenerbahçe’in kafası çalışıyor

    ’un hava hakimiyetiyle gündeme geldi. ’nın 2 puan gerisinde 2. sıada bulunan Sarı-Lacivertliler’in ’de attığı 7 golün 4’ü kafa vuruşlarıyla geldi. maçında , Karagümrük’e karşı Samatta ve son maçında ile Pelkas kafayla rakip fileleri sarsmayı başardı.

    Fener’in kafası çalışıyor

    'un hava hakimiyetiyle gündeme geldi. 'nın 2 puan gerisinde 2. sıada bulunan Sarı-Lacivertliler'in 'de attığı 7 golün 4'ü kafa vuruşlarıyla geldi. maçında , Karagümrük'e karşı Samatta ve son maçında ile Pelkas kafayla rakip fileleri sarsmayı başardı.

    FENERBAHÇE BULUT'LA HİÇ KAYBETMEDİ
    Fenerbahçe, Erol Bulut ile 5'i resmi toplam 11 maça çıktı. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Henüz yenilgiyle tanışmadı

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    Haberler Spor Fenerbahçe’in kafası çalışıyor