Fenerbahçe’in kafası çalışıyor

Erol Bulut'un Fenerbahçesi hava hakimiyetiyle gündeme geldi. Ligde Alanya'nın 2 puan gerisinde 2. sıada bulunan Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'de attığı 7 golün 4'ü kafa vuruşlarıyla geldi. Rize maçında Gökhan Gönül, Karagümrük'e karşı Samatta ve son Göztepe maçında Serdar Aziz ile Pelkas kafayla rakip fileleri sarsmayı başardı.

FENERBAHÇE BULUT'LA HİÇ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Erol Bulut ile 5'i resmi toplam 11 maça çıktı. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Henüz yenilgiyle tanışmadı