Fenerbahçe'de Ozan Tufan fırtınası esiyor. Hem Milli Takımı hem de Fenerbahçe'yi adeta sırtında taşıyan başarılı futbolcu Fenerbahçe'de forvet arkası pozisyonda harika işlere imza atıyor. Milli maçta Sırbistan'a gol atan Ozan, Göztepe maçında penaltı kazandırdı ve bir de asist yaptı.