UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Almanya Bundesliga'nın güçlü ekibi RB Leipzig ile karşılaşacak. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de olacak.

RB LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Angelino, Orban, Upamecano, Mukiele, Halstenberg, Nkunku, Olmo, Kampl, Fosberg, Poulsen.

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Rafael, Deniz Türüç, Visca, Crivelli.

RB LEIPZIG – BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 20 Ekim Salı günü Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG – BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 1. Hafta mücadelesinde RB Leipzig ile Medipol Başakşahir karşı karşıya gelecek. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ DEFA

Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

LEIPZIG SADECE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞTI

Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.

LİGLERDE LEIPZIG İYİ DURUMDA

Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte Leipzig maçı öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıklarından dolayı oynanacak zorlu müsabakada forma giyemeyecek..