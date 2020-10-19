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    • Spor
    • 19.10.2020 Gazete
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    Merih hava yolları! Maçtan çok o konuşuldu

    Serie A'da , Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçtan daha çok 'ın pozisyonu konuşuldu. Maça 11'de başlayan Merih'in bir pozisyonda kafa topuna yükselirken oldukça yükseğe sıçraması geceye damga vuran anlardan birisi oldu.

    Merih hava yolları

    Serie A'da Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçtan daha çok Merih Demiral'ın pozisyonu konuşuldu. Maça 11'de başlayan Merih'in bir pozisyonda kafa topuna yükselirken oldukça yükseğe sıçraması geceye damga vuran anlardan birisi oldu.

    Juve'nin yıldızı, Crotone'nin 1.77 mt.'lik oyuncusu Molina'nın üzerinden havalandı. Sosyal medyada Merih Demiral ile ilgili espriler havada uçuştu. Yorumlarda 'Merih Hava Yolları' ifadeleri kullanıldı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu twitter'dan Merih'in fotoğrafına "Maşallah" yorumunda bulundu.

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    Haberler Spor Merih hava yolları! Maçtan çok o konuşuldu