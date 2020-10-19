Serie A'da Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçtan daha çok Merih Demiral'ın pozisyonu konuşuldu. Maça 11'de başlayan Merih'in bir pozisyonda kafa topuna yükselirken oldukça yükseğe sıçraması geceye damga vuran anlardan birisi oldu.

Juve'nin yıldızı, Crotone'nin 1.77 mt.'lik oyuncusu Molina'nın üzerinden havalandı. Sosyal medyada Merih Demiral ile ilgili espriler havada uçuştu. Yorumlarda 'Merih Hava Yolları' ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu twitter'dan Merih'in fotoğrafına "Maşallah" yorumunda bulundu.