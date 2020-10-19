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    • 19.10.2020 10:07
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    'de depremi! 3 ay sahalardan uzak kalacak

    'den kötü haber var... A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan , takımı 'nin evinde Aston Villa'ya 1-0 kaybettiği karşılaşmada da forma giyemedi. Teknik direktör Brendan Rodgers, sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini açıkladı.

    A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'den, kötü haber geldi. Leicester City'nin Aston Villa'yı 1-0 yendiği mücadelede de oynayamayan 24 yaşındaki futbolcunun, sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

    EN İYİ İHTİMALLE 3 AY YOK

    Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak." diyerek Çağlar'ın uzun bir süre formasından uzak kalacağını açıkladı.

    MİLLİ TAKIMIMIZ İÇİN DE BÜYÜK KAYIP

    Öte yandan Merih Demiral ile birlikte yakaladığı uyumla, ay-yıldızlı ekibimizin EURO 2020 biletini almasında büyük pay sahibi olan başarılı defans oyuncusunun yokluğu, A Milli Takımımızı da etkileyecek.
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    Haberler Spor Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! 3 ay sahalardan uzak kalacak