EN İYİ İHTİMALLE 3 AY YOK

Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak." diyerek Çağlar'ın uzun bir süre formasından uzak kalacağını açıkladı.