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    • Spor
    • 19.10.2020 Gazete
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    ’ın bombası Alan Carvalho

    Başkanı , yaz sezonu döneminde santrfor mevkisinin eksik kaldığını ve ocak ayında santrfor takviyesi yapacaklarını söylemişti. Siyah-Beyazlı yönetimin ’yu istediği öğrenildi.

    Kartal’ın bombası Alan

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaz transfer sezonu döneminde santrfor mevkisinin eksik kaldığını ve ocak ayında santrfor takviyesi yapacaklarını söylemişti. Siyah-Beyazlı yönetimin Brezilyalı Alan Carvalho'yu istediği öğrenildi.

    MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ
    Bonservisi Çin'in Beijing Sinobo Guoan takımında olan ve yine Çin'de Guangzhou'da kiralık oynayan Alan'ın menajeri ile temasa geçildi.

    ALAN BEŞİKTAŞ'A SICAK


    Alan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, Çin kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifinin sunulucağı ifade edildi. Ücretinin tamamı da karşılanacak.
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