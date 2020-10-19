CANER'DEN ÜÇÜNCÜ ASİST

Fenerbahçe'nin, ikinci golünde Serdar Aziz'e kornerden asist yapan Caner Erkin, bu sezon 3. kez gol pası verdi. Caner en fazla asist yapan sol bek konumunda.

SANGARE: DAHA RAHAT KAZANMALIYDIK

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Nazım Sangare, "Galibiyet için mutluyum. Ama daha rahat kazanabilirdik. Pozisyonları daha iyi değerlendirmeliyiz. Takım olarak da daha kompakt olmalıyız" dedi. Kendi performansını yeterli görmeyen milli futbolcu, "Daha iyi olacağımı biliyorum. Eksiklerimizin üzerine gideceğim" diye konuştu.