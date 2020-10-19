Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 3 puanın sevincini yaşarken özellikle 2. yarıdaki oyunuyla hücum anlamında da ilk 5 haftadaki en iyi istatistiklerini yakaladı. 19 kez rakip kaleye şut çeken Fenerbahçe, ilk 5 maçtaki en yüksek rakamına ulaştı.
CEZA SAHASINDA CİRİT ATTILAR!
Rakip ceza sahasında 33 kez topla buluşan Sarı-Lacivertliler bu alanda da en yüksek rakamına ulaştı. Yine 7 net gol pozisyonu da Fenerbahçe'nin en çok pozisyon bulduğu maçı işaret etti.
GOL BEKLENTİSİ DE YÜKSEK
Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki gol beklentisi ise 4.4 oldu. Bu da Fenerbahçe'nin bu sezonki en yüksek gol beklentisi oldu. Ancak son vuruştaki eksiklik Fener'i çok zorladı.
CİSSE BOŞ KALEYE ATAMADI!
Özellikle skor 3-2'yken ve takımın strese girdiği dakikalarda Cisse'nin boş kaleye atamadığı pozisyon maçın en çok akıllarda kalan pozisyonlarındandı
PELKAS'TAN MUHTEŞEM START
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitrios Pelkas, Sarı- Lacivertli forma ile kariyerine muhteşem başladı. Göztepe karşısında dün ilk 11'de başlayan Pelkas, 51. dakikada rakip fileleri sarsarak Fenerbahçe kariyerine golle başlamayı başardı. Göztepe maçında 70 dakika sahada kalan Yunan yıldız, rakip kaleyi de 4 kez yoklayarak hücumda aktif bir görüntü çizdi. Performansı ile tam not almayı başardı.
HAKEMLER DAHA DİKKATLİ OLMALI
Fener'in hocası Bulut, aleyhlerine verilen penaltının haksız olduğunu söyledi. Hakemleri eleştirdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı sonrası hakem kararlarını eleştirdi. Bulut, "Olmayan bir penaltıdan gol yedik. Hakemlerimizin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Göztepe'ye verilen penaltıda hakemin VAR'a gidip pozisyonu izlemesi gerekiyordu" diye konuştu.
FUTBOLDAN MEMNUNUM
Erol Bulut, Göztepe karşısında takımının performansından memnun kaldığını söyledi.
CANER'DEN ÜÇÜNCÜ ASİST
Fenerbahçe'nin, ikinci golünde Serdar Aziz'e kornerden asist yapan Caner Erkin, bu sezon 3. kez gol pası verdi. Caner en fazla asist yapan sol bek konumunda.
SANGARE: DAHA RAHAT KAZANMALIYDIK
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Nazım Sangare, "Galibiyet için mutluyum. Ama daha rahat kazanabilirdik. Pozisyonları daha iyi değerlendirmeliyiz. Takım olarak da daha kompakt olmalıyız" dedi. Kendi performansını yeterli görmeyen milli futbolcu, "Daha iyi olacağımı biliyorum. Eksiklerimizin üzerine gideceğim" diye konuştu.
SERDAR İÇİN KÜFÜR İDDİASI
Göztepe teknik sorumlusu Ersan Parlatan, Fenerbahçeli Serdar Aziz'in dünkü maçta hakeme küfrettiğini iddia etti. Parlatan, "Serdar'ın hakeme küfrünü ben kenardan duydum. Hakem duymadı mı?" ifadelerini kullandı.