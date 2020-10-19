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    • Spor
    • 19.10.2020 Gazete
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    ateş çemberinde

    'e kötü bir başlangıç yaptı. Geçen sezon şampiyonluğu son anda kaçıran Bordo-Mavililer, 5 maçta sadece 5 puan topladı ve hayal kırıklığı yaşattı. 'yı önümüzdeki 3 hafta ise çok zorlu bir maraton bekliyor. Trabzonspor sırasıyla , ve ile mücadele edecek.

    Fırtına ateş çemberinde

    Trabzonspor Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaptı. Geçen sezon şampiyonluğu son anda kaçıran Bordo-Mavililer, yeni sezonda 5 maçta sadece 5 puan topladı ve hayal kırıklığı yaşattı.

    Fırtına'yı önümüzdeki 3 hafta ise çok zorlu bir maraton bekliyor. Trabzonspor sırasıyla Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor ile mücadele edecek.

    Bu maçlardaki sonuçlar Trabzonspor'un yarıştaki durumunu da netleştirecek. Bordo- Mavililer, şimdiye kadar oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.

    KADRO İSTİKRARI YOK!
    Trabzon 5 lig maçına da farklı kadrolar ile çıktı. Kadro istikrarını yakalayamayan Fırtına'da, teknik direktör Eddie Newton eleştiriliyor.

    TRABZON'DA EKUBAN ŞOKU!
    Trabzonspor, Ganalı golcü Caleb Ekuban'ın coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ekuban, Gana Milli Takımı'nda oynadıktan sonra rahatsızlandı.

    NWAKAEME VE FLAVIO DÖNÜYOR
    TRABZON F.Bahçe maçının hazırlıklarına dün başladı. Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve Başakşehir maçında oynamayan Nwakaeme de çalışmada yer aldı. Cezası biten Flavio ile birlikte F.Bahçe maçında oynayacak.

    YERELDEN SERT ELEŞTİRİ
    Trabzon     yerel basını Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrasında sert eleştiriler yaptı... Sonnokta Gazetesi "Ölü dirilticisi" başlığını attı. Kuzey Ekspres, "Victor Hugo; Sefiller" ifadelerini kullandı.
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