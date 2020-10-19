Fenerbahçe'den g'üç' gösterisi

Fenerbahçe İzmir'de güldü. Sarı- Lacivertliler, Göztepe deplasmanında 3-2 kazanarak puanını 11'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 24. dakikada VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan penaltı verdi. Sosa beyaz noktada hata yapmadı: 0-1.
SERDAR KAFAYLA GOLÜ ATTI
33. dakikada bu kez Göztepe penaltı kazandı. Guilherme skoru 1-1'e getirdi. 36'da Samatta'nın şutunu İrfan Can kurtardı. 43'te Serdar'ın kafa golüyle Fener 2-1 öne geçti.
İRFAN CAN ÇOK BAŞARILIYDI
49. dakikada Samatta'nın vuruşunda İrfan Can gole izin vermedi. 51. dakikada Ozan'ın ortasında Pelkas kafayla topu ağlara yolladı ve Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı: 1-3.
ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ
64'te yine Guilherme sahneye çıktı: 2-3. 72'de Cisse boş kaleye golü atamadı. Cisse 77'de de yüzde yüz golü kaçırdı. 90'da Altay çok kritik bir kurtarış yaptı ve maç 3-2 bitti.
CİSSE'NİN KAÇIRDIKLARI SAÇ BAŞ YOLDURDU!
İkinci yarıda Samatta'nın yerine oyuna giren Cisse inanılmaz iki gol kaçırdı. Senegalli yıldız 72'de boş kale yerine topu auta attı.