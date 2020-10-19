Fenerbahçe'den g'üç' gösterisi

ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ

64'te yine Guilherme sahneye çıktı: 2-3. 72'de Cisse boş kaleye golü atamadı. Cisse 77'de de yüzde yüz golü kaçırdı. 90'da Altay çok kritik bir kurtarış yaptı ve maç 3-2 bitti.

CİSSE'NİN KAÇIRDIKLARI SAÇ BAŞ YOLDURDU!

İkinci yarıda Samatta'nın yerine oyuna giren Cisse inanılmaz iki gol kaçırdı. Senegalli yıldız 72'de boş kale yerine topu auta attı.