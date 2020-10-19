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    • Spor
    • 19.10.2020 Gazete
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    'den g'üç' gösterisi | Kanarya 'de kazandı

    zorlu deplasmanda (pen), ve Pelkas’ın golleriyle galibiyete uzandı. Kanarya Guilherme'nin gollerine engel olamasa da ikinci yarı sergilediği futbolla büyük bir alkış topladı.

    Fenerbahçe'den g'üç' gösterisi

    Fenerbahçe İzmir'de güldü. Sarı- Lacivertliler, Göztepe deplasmanında 3-2 kazanarak puanını 11'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 24. dakikada VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan penaltı verdi. Sosa beyaz noktada hata yapmadı: 0-1.

    SERDAR KAFAYLA GOLÜ ATTI
    33. dakikada bu kez Göztepe penaltı kazandı. Guilherme skoru 1-1'e getirdi. 36'da Samatta'nın şutunu İrfan Can kurtardı. 43'te Serdar'ın kafa golüyle Fener 2-1 öne geçti.

    İRFAN CAN ÇOK BAŞARILIYDI
    49. dakikada Samatta'nın vuruşunda İrfan Can gole izin vermedi. 51. dakikada Ozan'ın ortasında Pelkas kafayla topu ağlara yolladı ve Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı: 1-3.

    ALTAY'DAN KRİTİK KURTARIŞ
    64'te yine Guilherme sahneye çıktı: 2-3. 72'de Cisse boş kaleye golü atamadı. Cisse 77'de de yüzde yüz golü kaçırdı. 90'da Altay çok kritik bir kurtarış yaptı ve maç 3-2 bitti.

    CİSSE'NİN KAÇIRDIKLARI SAÇ BAŞ YOLDURDU!
    İkinci     yarıda Samatta'nın yerine oyuna giren Cisse inanılmaz iki gol kaçırdı. Senegalli yıldız 72'de boş kale yerine topu auta attı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'den g'üç' gösterisi | Kanarya İzmir'de kazandı