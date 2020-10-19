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    • Spor
    • 19.10.2020 Gazete
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    Derbi maçta kazanan yok

    derbisinde ile 1-1 berabere kaldı. ’nda oynanan maçın ilk yarısını Karagümrük 45+1’de Sobiech’in golüyle 1-0 önde kapattı. 2. yarıya hızlı bir başlangıç yapan Kasımpaşa 47’de Aytaç’ın golüyle skora 1-1”lik denge getirdi. 74’te gördü. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 biterken 2 takım 1’er puanla ayrıldı.

    Derbi maçta kazanan yok

    derbisinde ile 1-1 berabere kaldı. 'nda oynanan maçın ilk yarısını Karagümrük 45+1'de Sobiech'in golüyle 1-0 önde kapattı. 2. yarıya hızlı bir başlangıç yapan Kasımpaşa 47'de Aytaç'ın golüyle skora 1-1"lik denge getirdi. 74'te gördü. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 biterken 2 takım 1'er puanla ayrıldı.

    10 KİŞİ KALMAMIZ 3 PUANA ENGEL OLDU
    Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, "10 kişi kalmamız oyun düzenini bozdu ve 3 puana engel oldu" diye konuştu.

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