Derbi maçta kazanan yok

İstanbul derbisinde Karagümrük ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Karagümrük 45+1'de Sobiech'in golüyle 1-0 önde kapattı. 2. yarıya hızlı bir başlangıç yapan Kasımpaşa 47'de Aytaç'ın golüyle skora 1-1"lik denge getirdi. 74'te Jimy Durmaz kırmızı kart gördü. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 biterken 2 takım 1'er puanla ayrıldı.

10 KİŞİ KALMAMIZ 3 PUANA ENGEL OLDU

Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, "10 kişi kalmamız oyun düzenini bozdu ve 3 puana engel oldu" diye konuştu.