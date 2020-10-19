Ankaragücü’nden hakemlere büyük isyan (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rize maçındaki hakem hataları sebebiyle sert bir açıklama yayınladı. Bu sezon birçok maçta hataya maruz kaldıklarını belirten açıklamada, "İsteğimiz, oynanacak karşılaşmalarda adil, eşit ve standart hakem kararlarıdır" denildi.

FENERBAHÇE, GAZİANTEP'İ DEPLASMANDA GEÇTİ

Türkiye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Gaziantep Basket'i 65-59 yenmeyi başardı. Diğer sonuçlar: A.Efes- Bahçeşehir Üni: 89-66, Türk Telekom-Büyükçekmece: 95-89, Beşiktaş-OGM Orman: 85-91. Kadınlar: İzmit Bld-Botaş: 57-72, Fenerbahçe- Yenişehir: 79-55.

BURAK VE YUSUF ATTI LİLLE FARKLI KAZANDI

Fransa 1. Ligi'nde Lille sahasında Rennes'i 4-0 mağlup etti. Lille'in mücadeledeki ilk golünü 17. dakikada Burak Yılmaz atarken, bir başka milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı 79. dakikada fileleri havalandırdı. Lille'in diğer gollerini Bamba ve Ikone kaydetti.