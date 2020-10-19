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    • Spor
    • 19.10.2020 Gazete
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    Ankaragücü’nden hakemlere büyük isyan (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , maçındaki hakem hataları sebebiyle sert bir açıklama yayınladı. Bu sezon birçok maçta a maruz kaldıklarını belirten açıklamada, “İsteğimiz, oynanacak karşılaşmalarda adil, eşit ve standart hakem kararlarıdır” denildi.

    Ankaragücü’nden hakemlere büyük isyan

    , maçındaki hakem hataları sebebiyle sert bir açıklama yayınladı. Bu sezon birçok maçta a maruz kaldıklarını belirten açıklamada, "İsteğimiz, oynanacak karşılaşmalarda adil, eşit ve standart hakem kararlarıdır" denildi.

    , DEPLASMANDA GEÇTİ
    Türkiye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Gaziantep Basket'i 65-59 yenmeyi başardı. Diğer sonuçlar: A.Efes- Bahçeşehir Üni: 89-66, Türk Telekom-Büyükçekmece: 95-89, Beşiktaş-OGM Orman: 85-91. Kadınlar: İzmit Bld-Botaş: 57-72, Fenerbahçe- Yenişehir: 79-55.

    BURAK VE YUSUF ATTI LİLLE FARKLI KAZANDI
    Fransa     1. Ligi'nde Lille sahasında Rennes'i 4-0 mağlup etti. Lille'in mücadeledeki ilk golünü 17. dakikada Burak Yılmaz atarken, bir başka milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı 79. dakikada fileleri havalandırdı. Lille'in diğer gollerini Bamba ve Ikone kaydetti.

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    Haberler Spor Ankaragücü’nden hakemlere büyük isyan (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)