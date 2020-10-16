Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKİYE KUPASI'NIN KAZANILMASINDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Pandemi sonrasında yaşanan sıkıntılar, arzu edilmeyen saha sonuçları neticesinde profesyonel futbol takımımız ligi ikinci olarak tamamladı. Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kulübümüzün müzesine bir kupa armağan etme şansı bize nasip oldu. Türkiye Kupası'nın kazanılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.

"BİR FUTBOLCUNUN BU TAKVİMİ KALDIRMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Sezonun sonra ermesiyle beraber pandemi sebebiyle hiç alışık olmadığımız bir transfer dönemi ve hazırlık dönemi yaşadık. Uygulanacak olan programın, 2020-21 sezonu takviminin son derece hassas olması gerektiği konusunda ısrarcı olmuştuk. 58 maçlık bir maraton var. Bunu yeteneği ne olursa olsun futbolcunun kaldırması mümkün değil. Olası bir sakatlığın önüne geçmek için takvimin hassas şekilde hazırlanması gerektiğini federasyona bildirdik ama maalesef bu süreç yine federasyonun sıkıştırılmış bir takvim ortaya koymasından öteye gitmedi. Aynı sıkıntıyı transfer döneminde de yaşadık.

"NET BORCUMUZ 928 MİLYON TL"

Trabzonspor'un başarısından rahatsız olan ve sürekli borçlarımız ve başarılarımız üzerinden camiamızı yanlış yönlendirenlere bu tabloyu göstermek istiyorum. Borcu, görevi aldıktan sonra 182 milyon Euro'dan 99,6 milyon Euro'ya indirdik. Net borç 928 milyon TL. "Her sene 10 milyon Euro borcu azaltıyoruz tahminen bu ekonomik ve finansal politika devam ettiği takdirde 5 sene içinde borçların tamamı bitecek" dedi.